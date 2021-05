Wiko : La nouvelle gamme Power U disponible !

Après une petite absence qui a durée, tout de même plusieurs mois, Wiko revient sur le marché, mais pas les mains vides. La marque marseillaise de téléphones mobiles a lancé sa nouvelle gamme Power U, composée de trois modèles : le Power U30, le Power U20 et le Power U10.

Présentée mi-avril, les nouveaux Smartphones de Wiko arrivent sur les étalent. Il s’agit de modèles qui misent sur l’autonomie profitant de grosses batteries qui tiennent plusieurs jours sans s’épuiser. Le but est de répondre aux besoins des usages de plus en plus consommateurs d’énergie !

Selon le constructeur, vous pouvez utiliser l’appareil pendant un maximum de 4 jours avec une seule charge. Pour cela, il a intégré une batterie d’une capacité de 6000 mAh dans le Power U30. Par contre, la charge n’est pas très rapide puisque limitée à 15 watts. N’oublions pas, tout de même qu’il s’agit de Smartphones entrée de gamme.

Pour le reste de la fiche technique, le Power U30 est animé par la puce Mediatek Helio G35 avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage extensibles. Il profite aussi d’un très large écran IPS de 6,8 pouces avec une définition HD+. Côté photo, un capteur de 13 MP se trouve à l’arrière, alors que le capteur frontal est de 8 MP.