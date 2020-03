Protégez votre Smartphone des malwares : Trois étapes à suivre…

Après de multiples attaques sur les données informatiques, les hakers s’intéressent désormais à vos données sur Smartphones. Et les victimes ne sont pas méconnues. En effet, les hakers choisissent leurs cibles comme les cadres dirigeants, les artistes et les athlètes. Ceux-ci sont devenus une cible facile et très rentable. Mais comment peut-on sécuriser nos téléphones portables ?

Pour durcir la sécurité de leurs téléphones, les personnalités publiques et les dirigeants d’entreprise doivent suivre trois grandes étapes. Il s’agit, en premier, d’une bonne hygiène de sécurité. II faut ainsi être à cheval et mettre à jour vos applications, sans oublier de télécharger un antivirus sur votre smartphone, même si ce dernier n’est souvent pas capable de le protéger contre les applications malveillantes. La raison en est que l’architecture matérielle du téléphone force chaque application à être isolée des autres.

En second lieu, il est impératif d’avoir une bonne hygiène applicative. Chose que beaucoup d’utilisateurs ignorent est le fait que toutes les applications de votre téléphone peuvent exposer vos données et servir de pont pour compromettre votre appareil. Les listes blanches et noires d’applications sont devenues des règles de bonne pratique pour les RSSI et vous devriez en faire de même sur votre téléphone personnel.

La troisième démarche et dernière est une bonne hygiène de confidentialité. Il est nécessaire voir impératif de garder votre numéro de téléphone secret et de ne pas le communiquer aux étrangers. Eh oui, il suffit de connaître votre numéro pour que les cybercriminels vous localisent, physiquement et électroniquement, partout dans le monde.

Aussi, essayez de limiter votre utilisation du téléphone pour des raisons professionnelles. Ainsi, plus vous utilisez votre Smartphone pour votre travail, plus vous augmentez les vecteurs d’attaques contre votre société, ses applications, ses bases de données et ses données.