L’Algérie gagne 15 places dans le classement de l’UIT selon l’IDI

L'Algérie a gagné 15 places dans le classement de l'Union internationale des télécommunications (UIT) selon l'Indice de développement des technologies de l'information et de la communication rendu public en juin dernier, occupant ainsi la 74e place mondiale, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

Le classement souligne, dans sa plus récente édition parue, en juin 2025, que l’Algérie occupe la 74e place à l’échelle mondiale, gagnant ainsi 15 places par rapport à l’année dernière où elle occupait la 89e place.

En se référant à la même évaluation et avec un total de 86,1 points, l’Algérie a dépassé la valeur moyenne mondiale de l’IDI, soit 78 points et la valeur moyenne pour la région arabe (77.6 points), ainsi que la valeur moyenne pour l’Afrique (56.1 points) de même que celle du groupe des pays à revenu intermédiaire supérieur (81.1 points).

Le ministère a souligné que l’indice de développement des technologies de l’information et de la communication, établi par l’Union internationale des télécommunications (UIT) constitue « l’indice le plus important de mesure et d’évaluation du niveau de développement des TIC dans les pays du monde. Il se base sur une série de sous-indices dans le cadre de deux volets fondamentaux, à savoir le raccordement total (le taux de raccordement des foyers et des personnes à Internet), et le raccordement ciblé (qui concerne l’utilisation utile de l’internet dans les différents domaines et avec un coût raisonnable ».

Le ministère a affirmé également que cette avancée « reflète les résultats réalisés par l’Algérie, conformément à la vision clairvoyante du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en matière de généralisation des TIC à travers l’ensemble de son vaste territoire, au profit de tous ses citoyens ».