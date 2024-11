Depuis plusieurs années, Mobilis propose en Algérie son service de paiement en ligne baptisé « E-rselli », qui compte aujourd'hui des milliers d'utilisateurs.

Grâce à « E-rselli », les abonnés peuvent recharger leurs lignes et régler leurs factures à tout moment et depuis n’importe quel endroit, en utilisant leur carte bancaire (carte Or ou CIB), via le site dédié : e-paiement.mobilis.dz.

Ce service, entièrement gratuit, permet des transactions à partir de 100 DA, offrant ainsi une solution pratique et accessible pour la gestion de vos paiements.