Impôt : Une plateforme en ligne pour l’acquisition de la vignette automobile

La Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé le lancement d’une plateforme numérique permettant l’achat en ligne de la vignette automobile, accessible dès ce mercredi.

Dans le cadre de la modernisation de ses services et pour faciliter les démarches des automobilistes, la DGI met en place le portail « QUASSIMATOUKA », qui permet le paiement en ligne via carte interbancaire (CIB) ou Edahabia. Ce service est disponible 24h/24 et 7j/7.

La vignette achetée en ligne n’aura pas besoin d’être apposée sur le pare-brise, mais devra être présentée en cas de contrôle, sous format numérique ou imprimé. En cas de perte, vol ou destruction, elle pourra être rééditée gratuitement.

Par ailleurs, la date limite d’acquittement de la vignette pour l’année 2025 est exceptionnellement prolongée jusqu’au 30 avril au lieu du 31 mars.

Les automobilistes peuvent toujours acheter leur vignette auprès des recettes des impôts et des bureaux de poste.

Enfin, pour les véhicules neufs, la DGI précise que la carte provisoire de circulation (carte jaune) tient lieu de carte grise, et les propriétaires disposent de 30 jours après la mise en circulation pour s’acquitter de la vignette.