Rencontre de concertation entre le ministère et les créateurs de contenus numériques le 23 septembre

Dans le cadre de sa stratégie de développement du paysage numérique national, le ministère de la Poste et des Télécommunications organise, le 23 septembre, une rencontre de concertation réunissant les producteurs de contenus et les acteurs du numérique.

Cet événement vise à créer un espace d’échange ouvert et collaboratif, où idées, visions et propositions pourront converger vers une approche commune en faveur de la promotion du contenu numérique algérien.

Sur ses réseaux sociaux, le ministre Sid Ali Zerrouki a déclaré :

« Dans le but de soutenir le contenu algérien et d’encourager les initiatives créatives, cette rencontre offrira un cadre propice à l’échange d’idées, à la réflexion collective et à la co-construction de solutions concrètes. »

Il a également annoncé qu’il coprésidera personnellement cet événement aux côtés du ministre de la Communication, afin de faire de ce rendez-vous une véritable opportunité de dialogue et d’action commune. Le ministère invite tous les créateurs de contenus intéressés à s’inscrire via le formulaire en ligne accessible à l’adresse suivante :

👉 https://www.mpt.gov.dz/influencer-creator