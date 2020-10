Test Oppo Reno 3 : Sa caméra comme un ‘’excellent’’ argument de vente !

Disponible en Algérie depuis un mois, le Oppo Reno 3 commercialisé au prix de 62 900 Dinars est l’un des meilleurs Smartphones dans sa catégorie. Comme ses prédécesseurs, ce modèle de milieu de gamme se distingue par son ‘’incroyable’’ caméra. Nous l’avons testé pendant plusieurs jours et nous sommes revenus avec ce compte-rendu.

Vous l’avez donc compris, le Reno 3 est livré avec une quadruple caméra zoom de 48MP qui comprend un appareil photo principal ultra-clair, un téléobjectif de 13MP, un objectif ultra grand-angle de 8MP et un objectif mono de 2MP. Reno 3 peut répondre aux besoins de la photographie ultra grand-angle, standard et téléobjectif, même jusqu’à un zoom numérique x20 pour capturer la magnificence à distance. Avec le dernier ColorOS 7 d’OPPO basé sur Android 10, OPPO Reno 3 est conçu pour permettre aux utilisateurs de capturer des images claires dans n’importe quel scénario de vie. Avec sa caméra révolutionnaire, la série polyvalente OPPO Reno3 franchit une nouvelle étape importante dans la poursuite constante d’OPPO d’apporter la dernière technologie à ses utilisateurs.

Connu par des selfies claires, le dernier-né de Oppo peut compter sur un appareil photo frontal ultra-clair de 44 MP offrant ainsi des selfies haute définition avec des détails authentiques. L’appareil-photo super élevé capture des détails plus fins, rendant les photos plus claires et vives.

De jour comme de nuit, les quatre caméras offrent des photos d’une netteté rare. La série Reno 3 permet aux utilisateurs de voir plus dans l’obscurité. Et pour la première fois, OPPO a intégré l’algorithme du mode Ultra Sombre aux caméras frontales. Comme prendre un selfie la nuit est populaire parmi les jeunes explorateurs, le mode Selfie Ultra Sombre leur garantir de capturer la clarté et la luminosité sous lumière tamisée. De même, le mode Ultra Sombre de la caméra arrière de la série Reno3 facilite la prise de photos dans l’obscurité.

Idem pour les vidéos enregistrées par le Reno 3, grâce à la Vidéo Ultra Stable 2.0. L’évaluation de l’attitude et la compensation sont effectuées avec plus de précision grâce au système de stabilisation électronique de l’image (EIS). L’effet anti-tremblement, la fluidité et la qualité d’image sont au-delà des attentes, avec une fréquence d’images élevée de 1080P 60fps en mode Vidéo Ultra Stable et de 1080P 30fps sur le tout nouveau mode Vidéo Ultra Stable Pro.

Ce n’est pas tout, sous le capot, d’autres caractéristiques qui peuvent vous aider à l’acheter sans hésitation. En effet, le Reno 3 intègre la dernière puce de la série Helio P90 de MediaTek. Grâce à son processeur, ce Smartphone vous offre des expériences photographiques uniques avec une gamme de fonctionnalités de caméra IA, notamment une photographie de portrait améliorée, une reconnaissance faciale rapide et sécurisée et un suivi des mouvements du corps entier. Pour les joueurs mobiles, MediaTekHelio P90 comprend également la technologie de jeu MediaTekHyperEngine, pour des graphismes rapides et fluides et un gameplay réactif et ininterrompu.

Un processeur épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de ROM et trois emplacements pour cartes indépendants… Reno3 bénéficie d’une configuration ultra-performante. Il dispose également de la technologie VOOC Flash Charge 3.0 de 20 W, la solution de charge la plus rapide et la plus sûre parmi ses pairs, permettant à sa batterie de 4025mAh de se charger jusqu’à 50% en 30 minutes. Avec ColorOS 7, la série Reno3 compte aussi des performances de jeu considérablement améliorées pour offrir une expérience de jeu immersive et fluide. De plus, le mode Sombre crée une expérience de lecture supérieure dans des conditions quotidiennes, aidant les utilisateurs à se concentrer davantage et à réduire la consommation de la batterie.

Tout ce que nous venons de citer dans ce test concerne les caractéristiques techniques du Reno3, le design n’est pas en reste. Oppo a su créer une parfaite synergie entre technologie et mode. Le Smartphone dispose de bordures fines avec un design très soigné. Les couleurs ont également bien été choisis pour donner une allure chic au terminal.

Espérons qu’avec cet article, vous êtes bien curieux de découvrir tous les avantages du OPPO Reno 3 de plus près !