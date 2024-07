Honor : les nouveaux Smartphones pliants Magic V3 et Magic Vs3 dévoilés

A l’occasion de sa grande conférence tenue en Chine, Honor a dévoilé le Magic V3, un nouveau smartphone pliant qui va fortement concurrencer le Galaxy Z Fold 6 dévoilé récemment.

A peine deux jours après la conférence de Samsung dévoilant ses nouveaux smartphones pliants, le géant chinois Honor a organisé une grande conférence en Chine durant laquelle a dévoilé cinq nouveautés, dont deux smartphones pliants, deux tablettes un PC portable.

Les deux nouveaux smartphones pliants sont baptisés Magic V3 et Magic Vs3, dont le premier est le plus complet et plus onéreux tandis que le second est le moins cher, faisant quelques concessions. Une stratégie qui permet à Honor de se positionner face au Galaxy Z Fold 6.

Le Magic V3 s’appuie sur un châssis plus fin et plus léger et adopte un écran interne de 7,92 pouces AMOLED et un écran externe de 6,3 pouces. Il tourne avec la puce de dernière génération Snapdragon 8 Gen 3 avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage maximum, épaulé par une batterie de 5150 mAh. On retrouve également un triple capteur photo 50+50+40 mégapixels avec stabilisateur et zoom optique 3,5x ainsi qu’un double capteur selfie 20 +20 MP.

Le Magic Vs3 adopte la même fiche technique à quelques différence prés à savoir : une batterie de 5000 mAh, triple capteur photo 50 + 8 + 40 MP avec stabilisateur et zoom optique 5x et un double capteur selfie de 16 + 16 MP.