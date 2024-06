Algérie Télécom : Promotion exceptionnelle IDOOM 4G à l’occasion de l’Aïd El Adha 2024

A la veille de l’Aïd El Adha 2024, Algérie Télécom annonce une promotion exceptionnelle destinée aux abonnés résidentiels IDOOM 4G.

Durant les trois jours de l’Aïd El Adha, pour tout rechargement IDOOM 4G de 1500 DA en utilisant le paiement électronique via Edahabia et CIB, le client bénéficiera d’un volume de 300 Giga valable 40 jours, soit un bonus de 150 Giga et une validité de 10 jour supplémentaire, en plus d’appels illimités vers tout le réseau d’Algérie Télécom.

Il est à préciser que cette offre promotionnelle est valable également pour le rechargement de cartes et de tickets via le site web, l’espace client ou l’application mobile MY IDOOM d’Algérie Télécom.

Algérie Télécom saisit cette occasion de célébration de l’Aïd El Adha pour présenter ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à l’ensemble du peuple algérien.