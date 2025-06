Ooredoo Algérie dépose son offre pour la 5G et confirme son engagement pour une transformation numérique durable

Dans le cadre de sa stratégie d’innovation et de transformation numérique, Ooredoo Algérie a officiellement soumis, le dimanche 22 juin 2025, son dossier de candidature pour l’obtention de la licence de déploiement et d’exploitation du réseau mobile de cinquième génération (5G), ainsi que pour la fourniture des services associés.

Le dépôt de l’offre a été effectué au siège de l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE) à Alger. Cette étape marque un tournant décisif dans le processus de préparation au lancement de la 5G en Algérie.

Ooredoo Algérie a présenté un dossier technique et stratégique solide, s’appuyant sur une infrastructure modernisée et des partenariats technologiques de haut niveau, en conformité avec les exigences de l’ARPCE. Ce dossier illustre l’expertise de l’opérateur et sa volonté d’accélérer la transition numérique du pays.

À cette occasion, le Directeur Général d’Ooredoo Algérie M. Roni Tohme a déclaré :

« Ooredoo Algérie est fière de déposer officiellement sa candidature pour le déploiement de la 5G, une avancée stratégique qui s’inscrit pleinement dans notre mission d’apporter les technologies les plus innovantes au service d’un avenir numérique inclusif et durable. Au-delà de la performance technologique, la 5G représente un levier essentiel pour la transformation digitale, la compétitivité économique et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens. »

Avec cette initiative, Ooredoo confirme sa volonté de bâtir un écosystème numérique performant, capable de soutenir les usages innovants de demain. L’opérateur entend accompagner activement les citoyens, les entreprises et les institutions à travers une connectivité de nouvelle génération, alliant rapidité, stabilité et intelligence réseau.

Le déploiement de la 5G ouvrira de nouvelles perspectives dans des domaines stratégiques tels que la santé, l’éducation, l’industrie, les transports, les villes intelligentes et bien d’autres secteurs clés. Ooredoo ambitionne ainsi de jouer un rôle central dans la modernisation des infrastructures numériques nationales, en ligne avec la vision du gouvernement en matière de digitalisation.

À travers ce dépôt de candidature, Ooredoo réaffirme son engagement à offrir des solutions technologiques de pointe, alignées sur les standards internationaux, et à soutenir durablement le développement numérique de l’Algérie.