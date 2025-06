La BDL lance « Wimpay BDL », sa nouvelle application de paiement mobile

La Banque de Développement Local (BDL) a annoncé le lancement de sa nouvelle application de paiement mobile baptisée "Wimpay BDL", une solution innovante permettant d’effectuer des transactions via le scan d’un QR Code.

Cette application, intégrée au réseau DZMobpay, offre aux utilisateurs la possibilité de régler leurs achats et d’effectuer des transferts d’argent de manière simple, rapide et sécurisée. Elle s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux commerçants, professionnels et entreprises de droit algérien.

Parmi ses principales fonctionnalités, la mise à jour instantanée du solde après chaque transaction, permettant un suivi en temps réel des opérations financières, avec l’envoi de notifications automatiques.

Pour bénéficier de ce service, il suffit de :



* Disposer d’un compte courant BDL,

* Fournir une adresse e-mail et un numéro de téléphone valides,

* Signer un contrat d’adhésion auprès de son agence.

Avec Wimpay BDL, la BDL renforce son engagement dans la digitalisation des services bancaires, en facilitant l’accès à des moyens de paiement modernes et sécurisés pour l’ensemble de ses clients.