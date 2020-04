Microsoft : Voici comment résoudre le bug Office du mois d’Avril

Chaque mois Microsoft déploie une mise à jour destinée à apporter les correctifs des différentes versions de Windows toujours supportées par la firme américaine. Mais celle de ce mois d’Avril contient un gros bug sur le logiciel Office (World, Excel, PowerPoint et Outlook) dont voici comment le résoudre.



Le géant américain Microsoft déploie chaque deuxième mardi du mois un Patch permettant de corriger les failles et mettre en place les correctifs nécessaires. Mais sur celui du mois d’Avril malgré un correctif de 4 failles sur Windows 10, la firme a constaté un bug sur les logiciels Office précisément les versions : Office 365, Office 2016, Office 2010 et Office 2013.

Microsoft donne des précisions sur ce bug sur sa page de support : « lorsque vous installez l’une des mises à jour de sécurité Microsoft Office répertoriées dans Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2020-0760, vous remarquez peut-être que certains types de références Visual Basic for Applications (VBA) sont bloqués et vous recevez un message d’erreur. »

Si vous rencontrer un problème sur une de ces fonctionnaltiés : Word, Excel, PowerPoint ou Outlook, Microsft donne une solution temporaire en attendant un déploiement de correctifs.

Il faut chercher sur Windows 10 les termes stratégie de groupe, lancer l’éditeur de stratégie de groupe locale, puis dans la section configuration utilisateur appuyer sur Modèles d’administration ensuite sur Microsoft Office 2016 et enfin sur Paramètres de sécurité. Et la dernière étape consiste à activer les références VBA provenant d’un emplacement non fiable.