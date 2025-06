Djezzy lance de nouvelles offres Roaming pour l’Espagne, la Turquie et l’Égypte : restez connectés pendant vos vacances !

À l’approche de la saison estivale, Djezzy accompagne ses clients dans leurs déplacements à l’étranger en lançant de nouvelles offres Roaming spécialement conçues pour les voyageurs se rendant en Espagne, en Turquie et en Égypte. Ces offres permettent de profiter pleinement des vacances, tout en restant connectés avec leurs proches et leurs services en ligne.

Pensées pour allier confort, connectivité et tarifs avantageux, les offres Roaming de Djezzy proposent une gamme de forfaits adaptés à tous les besoins : appels, SMS et Internet mobile.

Les principaux atouts des nouvelles offres :



* Des forfaits tout-en-un compétitifs;

* Des appels à tarif préférentiel vers Djezzy depuis l’étranger;

* Des volumes internet généreux, pour naviguer sans contrainte

* Roaming Espagne



* Forfait mixte – 2000 DA

2 Go d’internet + 120 min d’appels vers Djezzy + 30 min d’appels reçus + 20 SMS Validité : 30 jours

* Forfait DATA – 1200 DA

1 Go d’internet Validité : 7 jours

* Roaming Turquie

Forfaits mixtes :



* 1000 DA : 1 Go + 30 min vers Djezzy + 10 min reçues + 10 SMSValidité : 7 jours

* 2000 DA : 2 Go + 180 min vers Djezzy + 30 min reçues + 30 SMSValidité : 15 jours

* 4000 DA : 5 Go + 480 min vers Djezzy + 60 min reçues + 60 SMSValidité : 30 jours



Forfaits DATA :



* 1200 DA : 2 Go

Validité : 15 jours

* 3000 DA : 5 Go

Validité : 30 jours

* Roaming Égypte



Forfaits mixtes :



* 1000 DA : 1 Go + 30 min vers Djezzy + 10 min reçues + 10 SMS

Validité : 7 jours

* 2000 DA : 3 Go + 120 min vers Djezzy + 30 min reçues + 30 SMS

Validité : 15 jours

* 4000 DA : 10 Go + 300 min vers Djezzy + 60 min reçues + 60 SMS

Validité : 30 jours

Forfaits DATA



* 1000 DA : 2 Go

Validité : 15 jours

* 3000 DA : 10 Go

Validité : 30 jours

Forfaits DATA

Cmment activer son forfait ?

Les clients peuvent activer leur offre via :



L’application Djezzy

* Code USSD :

– 72011# pour les particuliers

– 70725# pour les professionnels

Pour toute information complémentaire, Djezzy invite ses clients à :

* Se rendre en boutique

* Contacter le service client (disponible 24h/7j)

* Consulter les pages dédiées sur son site officiel

Avec ces nouvelles offres Roaming, Djezzy réaffirme son engagement à fournir des services innovants, accessibles et adaptés aux besoins de ses abonnés, même à l’étranger.