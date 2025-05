Hadj 2025 : Ooredoo lance une nouvelle offre Roaming dédiée aux pèlerins

À l’occasion du Hadj 2025, Ooredoo renforce son engagement à accompagner ses clients en lançant deux nouvelles cartes Roaming spécialement conçues pour les pèlerins se rendant en Arabie Saoudite.

Cette initiative vise à garantir une connectivité optimale et des communications accessibles tout au long de leur séjour dans les lieux saints.



Deux formules adaptées aux besoins des pèlerins :



* Carte Roaming Arabie Saoudite à 5000 DA : comprend 15 Go d’internet mobile et des appels illimités vers Ooredoo Algérie,valable 30 jours.

* Carte Roaming Arabie Saoudite à 2500 DA : propose des appels illimités vers Ooredoo Algérie,également valable 30 jours.

Simples à utiliser, ces cartes fonctionnent comme des cartes de recharge traditionnelles et sont fournies avec un manuel d’instructions clair pour faciliter l’installation sur le téléphone. Elles sont disponibles dans tous les points de vente Ooredoo, et les clients peuvent activer leur offre rapidement en composant le code *160#.

Pour accompagner les voyageurs dès leur départ, Ooredoo organise une animation spéciale au Terminal 2 de l’aéroport d’Alger. Tout client effectuant un achat ou un rechargement d’un montant égal ou supérieur à 1000 DA dans l’espace Ooredoo recevra gratuitement une carte Roaming accompagnée d’un cadeau pratique pour son voyage.

Avec cette offre, Ooredoo se positionne comme un partenaire de confiance pour les pèlerins algériens, leur offrant des solutions de communication fiables, simples et avantageuses pour rester connectés avec leurs proches et partager les instants forts de leur pèlerinage.