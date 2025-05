Djezzy dévoile sa nouvelle offre Roaming pour le Hadj et la Omra 2025

À l’occasion du Hadj 2025, Djezzy renouvelle son engagement envers ses clients en lançant une nouvelle offre Roaming dédiée aux pèlerins. Fidèle à sa tradition, l’opérateur accompagne les fidèles durant leur voyage aux Lieux Saints en leur permettant de rester connectés à leurs proches tout en se consacrant sereinement à leurs rites spirituels.

La nouvelle offre Roaming Hadj & Omra 2025, plus généreuse que jamais, propose des forfaits allant jusqu’à 12 Go d’internet, tout en conservant des avantages exclusifs, notamment les appels illimités vers Djezzy depuis l’Arabie Saoudite, pour les clients particuliers et entreprises.



Une offre complète et adaptée



L’offre se décline en quatre forfaits, dont trois formules mixtes (voix, data, SMS) et une exclusivement dédiée à l’internet mobile :



Forfaits mixtes :



* 1 000 DA : 1 Go d’internet, 10 minutes d’appels vers Djezzy, 10 minutes d’appels reçus et 10 SMS — valable 7 jours.

* 2 000 DA : 5 Go d’internet, appels illimités vers Djezzy, 30 minutes d’appels reçus et 30 SMS — valable 30 jours.

* 5 000 DA : 12 Go d’internet, appels illimités vers Djezzy, 60 minutes d’appels reçus et 60 SMS — valable 30 jours.



Forfait data :

* 1 200 DA : 2 Go d’internet — valable 15 jours.



Des avantages clairs :



* Des forfaits tout-en-un, accessibles et généreux.

* Appels illimités vers Djezzy dès 2 000 DA.

* Des volumes data conséquents, adaptés aux besoins des pèlerins.



Djezzy indique que l’offre est disponible immédiatement via l’application Djezzy App, en composant le 720*11# pour les particuliers ou *707*25# pour les entreprises.



Pour toute information supplémentaire, Djezzy invite ses clients à se rendre en agence, contacter le service client (24/7j) ou consulter les pages dédiées sur son site web officiel.