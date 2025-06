Djezzy dépose son offre pour la 5G et réaffirme son rôle moteur dans la transformation numérique de l’économie algérienne

Djezzy a officiellement soumis son dossier de candidature dans le cadre de l’appel à concurrence lancé par l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE) pour l’attribution des licences 5G. L’ouverture des plis, qui s’est déroulée au siège de l’ARPCE à Hussein Dey – Alger, en présence des directeurs généraux des trois opérateurs mobiles et de cadres du secteur, marque une étape décisive dans le processus de lancement de cette technologie en Algérie.

L’offre de Djezzy s’inscrit dans une stratégie ambitieuse axée sur l’innovation technologique et la refonte de son modèle économique, avec pour objectif de stimuler une croissance durable fondée sur des solutions numériques à forte valeur ajoutée.

À cette occasion, Boumediene Senouci, Directeur Général de Djezzy, a déclaré :

« Le dépôt de notre dossier pour la 5G reflète notre volonté de proposer une connectivité répondant aux plus hauts standards internationaux et de contribuer activement à l’émergence de nouveaux services numériques en Algérie. La 5G positionnera Djezzy comme un acteur technologique clé dans la transformation digitale de l’économie nationale. Forts de notre réseau modernisé, de nos talents et de notre vision stratégique, nous sommes prêts à faire bénéficier les citoyens et les entreprises des opportunités exceptionnelles offertes par cette technologie. »

Dotée d’une infrastructure cloud déjà opérationnelle, Djezzy propose à ses clients des services performants, fiables et hautement disponibles. Grâce à ses investissements constants dans l’innovation, l’opérateur est pleinement préparé au déploiement de la 5G en Algérie.

Cette nouvelle génération de connectivité ouvrira la voie à des services de pointe dans des secteurs clés tels que l’industrie 4.0, la santé connectée, l’éducation numérique, la digitalisation des services publics et l’Internet des objets (IoT), renforçant ainsi la dynamique de modernisation du pays.