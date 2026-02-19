Djezzy dévoile DjezzyNet, sa nouvelle offre Internet spéciale Ramadhan

À l’occasion du mois de Ramadan, période de partage et de rapprochement, Djezzy annonce le lancement de DjezzyNet, une nouvelle gamme de forfaits Internet destinée aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.

Cette offre s’inscrit dans un contexte de forte évolution des usages numériques et de déploiement progressif de la 5G. À travers DjezzyNet, l’opérateur entend proposer des solutions adaptées aux nouveaux besoins en connectivité, avec des volumes de données généreux et un meilleur confort d’utilisation, tout en facilitant la transition vers les technologies de nouvelle génération.

Une gamme complète et flexible

La nouvelle offre DjezzyNet se décline en plusieurs formules :

Forfaits mensuels : 60 Go à 1 500 DA 30 Go à 1 000 DA 12 Go à 500 DA

: Forfaits hebdomadaires : 10 Go à 300 DA 4 Go à 150 DA

: Forfaits journaliers : 2 Go à 100 DA 600 Mo à 50 DA 300 Mo à 30 DA

:

Les clients peuvent également bénéficier d’une deuxième souscription à moitié prix, renforçant l’attractivité de l’offre.

Des bonus exclusifs via la Djezzy App

Pour tout achat effectué via la DJEZZY App, des bonus supplémentaires sont accordés :

+2 Go pour les forfaits mensuels,

+500 Mo pour les forfaits hebdomadaires,

+100 Mo pour les forfaits journaliers.

À travers DjezzyNet, Djezzy réaffirme son engagement à accompagner la montée en puissance des usages Internet en Algérie et à préparer ses clients aux technologies de demain.

« مع Djezzy، كامل connectés »