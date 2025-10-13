Pack MobiNet Plus de Mobilis: La liberté de connexion, où que vous soyez !

Mobilis enrichit son offre Internet avec le Pack MobiNet Plus, une solution exclusive sans engagement, pensée pour offrir une expérience Internet plus rapide, plus fluide et plus flexible, accessible partout et à tout moment.

Conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes — particuliers, familles ou professionnels — le Pack MobiNet Plus garantit une connexion stable et performante, permettant de partager Internet avec jusqu’à 32 utilisateurs simultanément. Idéal pour les foyers connectés, les espaces de travail collaboratifs ou les déplacements, ce pack combine puissance, simplicité et liberté d’usage.

Ce que comprend l’offre :



* Un modem Wi-Fi mobile Cat.7 + une carte SIM 4G

* Un bonus de bienvenue de 300 Go, valable 12 mois

* Un prix attractif de seulement 16 000 DZD

Avec MobiNet Plus, profitez d’une connexion haut débit sans contrainte, avec la possibilité de choisir parmi plusieurs plans supplémentaires selon vos besoins, pour rester connecté sans interruption.

Option Boost 30 Go : pour aller encore plus loin !

Besoin de plus de data ? Mobilis propose le forfait Boost 30 Go, une option simple et avantageuse :



* 30 Go supplémentaires pour seulement 500 DZD

* Activable à tout moment, quel que soit le forfait Internet utilisé

* Validité identique à celle de votre forfait principal

Avec le Pack MobiNet Plus, Mobilis met la puissance d’Internet entre vos mains, pour une navigation plus rapide, plus fluide et plus partagée que jamais.