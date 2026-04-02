Ooredoo lance la Box 5G pour accélérer l’accès au très haut débit

Ooredoo Algérie enrichit son offre Internet avec le lancement de la nouvelle « Ooredoo Box 5G », dans un contexte de déploiement progressif de la 5G en Algérie.

Disponible dans les Espaces Ooredoo, ce modem de dernière génération, compatible Wi-Fi 6, est proposé via des packs mensuels ou annuels offrant une connexion rapide, stable et adaptée aux usages modernes comme le streaming, les jeux en ligne ou le télétravail.

Les utilisateurs bénéficient dès l’activation de 50 Go offerts et peuvent compléter leur offre avec des services de divertissement comme TOD.

À travers cette initiative, Ooredoo confirme sa volonté de démocratiser la 5G et d’accompagner l’évolution des besoins numériques des foyers algériens.