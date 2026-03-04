MWC 2026 : Samsung transforme Galaxy AI en partenaire autonome

Au Mobile World Congress 2026, Samsung a dévoilé une évolution majeure de son écosystème : Galaxy AI devient un « partenaire autonome » capable d’anticiper les intentions et d’agir à la place de l’utilisateur.

Sur les Galaxy S26, l’IA adopte une logique agentique avec des fonctions comme Now Nudge, un Bixby repensé en langage naturel, et l’intégration d’agents alternatifs tels que Gemini et Perplexity pour gérer des tâches inter-applications.

Côté matériel, la série S26 privilégie l’optimisation : nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, gestion thermique améliorée et avancées photo, notamment en basse lumière et en stabilisation vidéo. L’IA s’invite aussi dans la retouche d’image et la personnalisation visuelle.

Samsung étend cette logique à l’ensemble de son écosystème (écouteurs, PC, tablettes, montres), tout en présentant des formats en développement comme les Galaxy XR et TriFold. Enfin, le groupe affiche des ambitions industrielles fortes avec des usines et réseaux pilotés par l’IA, le déploiement progressif des communications par satellite et un accent renforcé sur la sécurité via Samsung Knox.