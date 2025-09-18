Xiaomi 17 Pro et Pro Max : puissance, design innovant et double écran au programme

Xiaomi s’apprête à lancer ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max, le 26 septembre en Chine.

Ces modèles promettent des performances de pointe grâce à la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, une collaboration photo avec Leica, et surtout, une innovation majeure : un deuxième écran au dos, baptisé Magic Back Screen. Ce petit écran intégré dans le bloc photo servira à afficher l’heure, des notifications, des widgets ou à prendre des selfies avec les capteurs principaux.

Ce concept n’est pas totalement inédit (déjà tenté sur le Mi 11 Ultra), mais Xiaomi souhaite aller plus loin avec une meilleure intégration et une utilité élargie. Toutefois, cette nouveauté soulève des questions sur l’autonomie et la fragilité accrue de l’appareil.

Enfin, Xiaomi a sauté la série 16 pour aligner symboliquement sa numérotation avec Apple (iPhone 17), et renforcer l’image premium de sa gamme. La présentation officielle révélera tous les détails, mais Xiaomi semble prêt à bousculer le marché des flagships.