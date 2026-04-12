Djezzy et Capture Doc s’allient pour accélérer la transformation digitale en Algérie

Djezzy et Capture Doc ont signé un partenariat stratégique en marge de la première édition du Global Africa Tech 2026, tenue à Alger au Centre International des Conférences Abdelatif Rahal.

Cet accord vise à renforcer l’écosystème numérique de Djezzy en intégrant des solutions avancées d’intelligence documentaire et d’automatisation des processus. Capture Doc apportera son expertise en RPA et en gestion intelligente des documents afin d’accompagner l’opérateur dans la digitalisation de ses activités et l’optimisation de ses services.

Le partenariat repose également sur l’exploitation des infrastructures technologiques de Djezzy, notamment le cloud souverain et l’intelligence artificielle, afin de soutenir l’innovation et la transformation digitale des entreprises et institutions.

À travers cette collaboration, les deux partenaires ambitionnent de créer de la valeur durable, de stimuler l’innovation sur le marché et de contribuer au développement des compétences dans l’écosystème numérique algérien.