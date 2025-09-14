Smartphone : Apple dévoile l’iPhone 17 et élargit sa gamme avec l’iPhone Air

Par
Elyan Said
-
0
22
Apple a présenté sa nouvelle gamme d’iPhone 17 Lors de sa keynote,, disponible à partir du 19 septembre 2025.

Apple indique que les précommandes ouvriront le 12 septembre prochain, dans plus de 30 pays.

Une gamme de 4 modèles :

  • iPhone 17 : Écran ProMotion 120 Hz de 6,3″, puce A19, double caméra 48 MP, autonomie améliorée.
  • iPhone Air (nouveauté) : Le plus fin jamais conçu, écran 6,5″, puce A19 Pro, design 100% eSIM.
  • iPhone 17 Pro : Performances haut de gamme, zoom optique 8x, autonomie record.
  • iPhone 17 Pro Max : Jusqu’à 2 To de stockage, destiné aux créateurs de contenus.

Tarifs de lancement :

  • iPhone 17 : 969 €
  • iPhone Air : 1 229 €
  • iPhone 17 Pro : 1 329 €
  • iPhone 17 Pro Max : 1 479 €

Les principales nouveautés :

* Meilleure autonomie (jusqu’à 30h de lecture vidéo)
* Écrans plus lumineux (jusqu’à 3 000 nits)
* Technologie ProMotion sur tous les modèles
* Nouvelles caméras Fusion 48 MP
* Nouvelle puce A19 (ou A19 Pro selon les modèles)

