Smartphone : Apple dévoile l’iPhone 17 et élargit sa gamme avec l’iPhone Air

Apple a présenté sa nouvelle gamme d’iPhone 17 Lors de sa keynote,, disponible à partir du 19 septembre 2025.

Apple indique que les précommandes ouvriront le 12 septembre prochain, dans plus de 30 pays.



Une gamme de 4 modèles :

iPhone Air (nouveauté) : Le plus fin jamais conçu, écran 6,5″, puce A19 Pro, design 100% eSIM.

iPhone 17 Pro : Performances haut de gamme, zoom optique 8x, autonomie record.
iPhone 17 Pro Max : Jusqu'à 2 To de stockage, destiné aux créateurs de contenus.

Tarifs de lancement :

iPhone 17 : 969 €

iPhone Air : 1 229 €

iPhone 17 Pro : 1 329 €

iPhone 17 Pro Max : 1 479 €

Les principales nouveautés :

* Meilleure autonomie (jusqu’à 30h de lecture vidéo)

* Écrans plus lumineux (jusqu’à 3 000 nits)

* Technologie ProMotion sur tous les modèles

* Nouvelles caméras Fusion 48 MP

* Nouvelle puce A19 (ou A19 Pro selon les modèles)