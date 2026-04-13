Djezzy et le ministère de l’Enseignement Supérieur signent un partenariat stratégique au service de la communauté universitaire

Djezzy annonce la signature d’un partenariat stratégique avec le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), dans le cadre du déploiement du programme Student Campuce, une initiative dédiée à l’accompagnement des étudiants tout au long de leur parcours universitaire et à la facilitation de leur insertion professionnelle.

Le contrat de partenariat a été signé ce dimanche 12 avril 2026 par Monsieur Abdelhakim Djebrani, Directeur des Finances au MESRS, et par Monsieur Boumediene Senouci, Directeur Général de Djezzy, lors d’une cérémonie organisée au siège du Ministère.

Ce partenariat traduit la volonté commune des deux parties de mettre la technologie au service de la communauté universitaire, à travers des solutions concrètes, accessibles et adaptées aux besoins des étudiants.

Dans le cadre de cet accord, Djezzy s’engage à proposer des offres préférentielles au profit des étudiants dans le cadre du programme Student Campuce, à travers des solutions adaptées à leurs usages et à leurs attentes. En plus des avantages offerts par ce programme, les étudiants auront la possibilité de réaliser leurs projets de fin d’études au sein de l’entreprise, en travaillant sur des problématiques réelles, leur permettant ainsi d’acquérir une expérience pratique et de renforcer leur employabilité.

Djezzy mettra également à la disposition des enseignants et des cadres du secteur de l’enseignement supérieur des offres dédiées, leur permettant de mener à bien leurs missions pédagogiques et administratives dans les meilleures conditions.

À travers cette collaboration, Djezzy et le Ministère réaffirment leur engagement en faveur de la transformation digitale de l’enseignement supérieur, du rapprochement entre l’université et le monde de l’entreprise, et de l’amélioration du quotidien de la communauté universitaire.