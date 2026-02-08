Algérie Poste lance de nouveaux services pour faciliter le quotidien des citoyens

À l’occasion de l’anniversaire d’Algérie Poste, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé le lancement de nouveaux services numériques destinés à accélérer la transformation digitale du secteur.

Parmi les principales nouveautés figurent la mise en service des comptes “Cashless”, visant à renforcer l’inclusion financière et l’usage du paiement électronique, ainsi que le déploiement du réseau national de casiers intelligents « EMS Champion Smartbox », destiné à moderniser la distribution du courrier express et à soutenir le développement du e-commerce.

Le ministre a également réaffirmé l’engagement de l’État à généraliser le paiement électronique à travers l’extension des distributeurs automatiques, l’augmentation de la production des cartes de paiement et le développement d’applications mobiles plus performantes. Il a enfin rappelé que la stratégie du secteur repose sur trois axes majeurs : l’amélioration de la qualité de service, la modernisation de la chaîne logistique et la valorisation du capital humain, tout en saluant les efforts des travailleurs d’Algérie Poste au service du citoyen.