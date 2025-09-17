Ooredoo Algérie distinguée par la Fédération arabe du volontariat pour son engagement sociétal

Ooredoo Algérie a été honorée par la Fédération arabe du volontariat à l’occasion de la Journée arabe du volontariat, célébrée cette année au Caire sous le thème « Le volontariat est le pouls de la vie ».

Cette distinction vient saluer les efforts remarquables de l’opérateur dans le domaine de la responsabilité sociétale, du mécénat et de l’engagement communautaire. Organisé en présence de représentants de 19 pays arabes, cet événement d’envergure a servi de vitrine aux initiatives les plus innovantes en matière de bénévolat et d’impact social dans la région.

Ooredoo Algérie s’est distinguée par son implication dans des actions concrètes touchant à la solidarité, à la santé, à l’environnement, ainsi qu’au développement de l’éducation et du savoir. L’entreprise a su tisser des partenariats durables avec de nombreux acteurs associatifs, notamment avec l’Association nationale du volontariat, afin de maximiser l’impact de ses programmes.

Il s’agit là du deuxième hommage décerné par la Fédération arabe du volontariat à Ooredoo Algérie, après une première reconnaissance reçue en 2022. Une distinction qui confirme le rôle de premier plan que joue l’opérateur dans le paysage du volontariat et de la responsabilité sociétale au niveau régional.

La cérémonie coïncide avec le 20ᵉ anniversaire de la création de la Journée arabe du volontariat, instituée en 2005 par l’Union arabe du volontariat, fondée deux ans plus tôt. Cette journée constitue désormais un rendez-vous annuel incontournable pour l’échange d’expériences et la valorisation des initiatives citoyennes à travers le monde arabe.

À travers cette nouvelle distinction, Ooredoo Algérie réaffirme son engagement à soutenir durablement les programmes sociaux, à promouvoir l’autonomisation des individus et des communautés, et à contribuer activement à la construction d’une société solidaire et inclusive, fondée sur les valeurs de coopération, de responsabilité et de progrès partagé.