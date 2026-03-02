MWC 2026 : Xiaomi Watch 5, une smartwatch Wear OS ambitieuse et endurante

La Xiaomi Watch 5 marque un tournant pour la marque en entrant pleinement dans l’univers des montres connectées premium sous Wear OS 6. Pour la première fois, et à l'occasion du MWC 2026, Xiaomi propose une smartwatch avec l’écosystème Google complet (Maps, Wallet, Play Store) et l’assistant Gemini intégré, pensée comme une véritable extension du smartphone.

L’un de ses atouts majeurs réside dans l’interaction gestuelle avancée, rendue possible grâce à la combinaison de capteurs EMG, IMU et PPG, permettant de contrôler appels, applications ou fonctions clés sans toucher l’écran.

Côté autonomie, Xiaomi frappe fort avec une batterie de 930 mAh (silicium-carbone) et une architecture double puce, promettant jusqu’à 6 jours en usage smart — une performance rare sur Wear OS.

Enfin, la Watch 5 adopte un design premium (acier inoxydable, double verre saphir) et intègre des fonctions sport et outdoor complètes, dont le GNSS double bande et les cartes hors ligne.

Avec cette Watch 5, Xiaomi affiche clairement son ambition : proposer une smartwatch complète, puissante et durable, capable de rivaliser avec les références du marché.