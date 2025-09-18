Le ministère des Affaires étrangères a lancé Tasdiq, un nouveau service numérique visant à simplifier la légalisation des documents destinés à l’étranger.

Grâce à ce dispositif, les citoyens peuvent désormais déposer leurs documents dans les bureaux de poste situés dans les daïras. Ceux-ci sont ensuite transmis au ministère, légalisés, puis renvoyés aux demandeurs par la même voie postale.

Cette nouvelle procédure offre des avantages multiples aux citoyens, en réduisant les déplacements vers Alger, offrant un gain de temps et fin des longues files d’attente et un suivi sécurisé et traçable des dossiers.

Cette initiative, fruit d’une collaboration entre le ministère des Affaires étrangères et Algérie Poste, s’inscrit dans une stratégie de modernisation et de digitalisation des services publics algériens.