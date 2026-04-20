One UI 9 : quels Galaxy seront compatibles avec la prochaine mise à jour ?

K.Idrissou
La future mise à jour One UI 9, basée sur Android 17, devrait être disponible sur une quarantaine de smartphones et une quinzaine de tablettes Samsung, principalement les modèles récents des gammes Galaxy S, Z, A et Tab.

Encore en développement, cette version promet des améliorations, notamment liées à l’intelligence artificielle et à l’interface, mais sa disponibilité dépendra du support logiciel restant pour chaque appareil.

Smartphones et tablettes compatibles avec la mise à jour :

🔹 Gamme Galaxy S

* S23, S23+, S23 Ultra et S23 FE
* S24, S24+, S24 Ultra et S24 FE
* S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra et S25 FE
* S26, S26+ et S26 Ultra

🔹 Gamme Galaxy Z (pliables)

* Z Fold 5 et Z Flip 5
* Z Fold 6 et Z Flip 6
* Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip 7 FE

🔹 Gamme Galaxy A

* A54 5G, A34 5G et A24 4G
* A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 5G et A15 4G
* A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 5G, A16 4G et A06 5G
* A57 5G, A37 5G, A17 5G, A17 4G, A07 5G et A07 4G

🔹 Tablettes Galaxy Tab

* Tab Active 5 et Active 5 Pro
* Tab A11 et A11+
* Tab S9, S9+, S9 Ultra et S9 FE
* Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE et S10 Lite
* Tab S11 et S11 Ultra

