One UI 9 : quels Galaxy seront compatibles avec la prochaine mise à jour ?

Encore en développement, cette version promet des améliorations, notamment liées à l’intelligence artificielle et à l’interface, mais sa disponibilité dépendra du support logiciel restant pour chaque appareil.
Smartphones et tablettes compatibles avec la mise à jour :
🔹 Gamme Galaxy S
* S23, S23+, S23 Ultra et S23 FE
* S24, S24+, S24 Ultra et S24 FE
* S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra et S25 FE
* S26, S26+ et S26 Ultra
🔹 Gamme Galaxy Z (pliables)
* Z Fold 5 et Z Flip 5
* Z Fold 6 et Z Flip 6
* Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip 7 FE
🔹 Gamme Galaxy A
* A54 5G, A34 5G et A24 4G
* A55 5G, A35 5G, A25 5G, A15 5G et A15 4G
* A56 5G, A36 5G, A26 5G, A16 5G, A16 4G et A06 5G
* A57 5G, A37 5G, A17 5G, A17 4G, A07 5G et A07 4G
🔹 Tablettes Galaxy Tab
* Tab Active 5 et Active 5 Pro
* Tab A11 et A11+
* Tab S9, S9+, S9 Ultra et S9 FE
* Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE et S10 Lite
* Tab S11 et S11 Ultra