Algérie Télécom : Rétablissement du réseau de fibre optique à Chéraga à l’issue des travaux de réparation

L'entreprise Algérie Télécom a annoncé, mercredi dans un communiqué, le rétablissement, après des travaux de réparation, du réseau de fibre optique endommagé suite à un acte de vandalisme à Chéraga, ayant entrainé, mardi, des perturbations du service internet dans plusieurs communes à l'Ouest de la capitale.

« Le réseau a été rétabli après la réparation de 29 câbles de fibre optique ayant fait l’objet d’actes de vol et de vandalisme », précise la même source.

Algérie Télécom a également indiqué que « dès les premières minutes après l’incident, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la continuité du service internet au profit de ses clients, notamment les abonnés aux services à domicile, ce qui a permis d’éviter l’interruption totale du service ».

Ainsi, l’entreprise a réaffirmé « son engagement permanent à garantir la qualité et la continuité de ses services, réitérant sa volonté de se rapprocher davantage de ses clients et de répondre à leurs attentes », note le communiqué.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, s’est enquis mardi des travaux de réparation du réseau de fibre optique ayant fait l’objet d’un acte de vandalisme, et a donné des instructions fermes pour la mobilisation de tous les moyens humains et techniques nécessaires afin d’assurer le rétablissement rapide du service.