Djezzy et INATEL scellent un partenariat stratégique pour propulser l’innovation technologique

Djezzy, leader des solutions technologiques et l’Industrie Algérienne de la Téléphonie (INATEL), annoncent la signature d’un accord-cadre de partenariat stratégique. Le document a été paraphé par M. Hichem Tebira, Président-Directeur Général d’INATEL, et M. Boumediene Senouci, Directeur Général de Djezzy, lors d’une cérémonie organisée ce lundi 20 avril 2026 au siège de Djezzy à Dar El Beida.

Cet accord marque le début d’une collaboration structurée, fondée sur la complémentarité des expertises et une volonté commune de bâtir des synergies durables au service du marché national. En intégrant les solutions de pointe d’INATEL et ses systèmes de sécurité à son vaste réseau de distribution, Djezzy enrichit son catalogue avec des produits made in Algeria.

Cette coopération vise directement à satisfaire la demande nationale croissante pour des solutions de paiement et de connectivité sécurisées, tout en contribuant activement au développement de l’économie nationale. En privilégiant l’expertise nationale, les deux partenaires renforcent la souveraineté technologique du pays.

L’accord-cadre prévoit également une intégration fluide des solutions d’INATEL dans la stratégie de modernisation de Djezzy. Cela inclut la digitalisation des points de vente et l’optimisation des processus commerciaux pour offrir une expérience client toujours plus performante et agile dans un environnement technologique en constante évolution.

A travers ce partenariat, les deux entreprises affirment leur objectif commun de contribuer au développement d’un écosystème national numérique créateur de valeurs et de richesses.