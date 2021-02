Astuce : Comment avoir deux comptes Whatsapp sur mobile Android ?

Séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle sur Whatsapp est désormais possible. Il vous faudra deux comptes Whatsapp. Comment utiliser un deuxième compte WhatsApp sur un Smartphone Android ? C’est l’objet de notre astuce aujourd’hui.

Créer et utiliser deux comptes WhatsApp sur mobile n’est pas sorcier. Il est plus judicieux de réserver un compte WhatsApp aux amis et d’en avoir un autre destiné aux relations de travail, pour éviter de mélanger les conversations. C’est simple et gratuit !

D’abord, ouvrez les paramètres de votre téléphone à partir de l’écran d’accueil ou de la barre de notification, en haut. Appuyez sur l’icône en forme de loupe ou sur le bouton Rechercher. Dans le champ de recherche qui s’affiche, tapez double messagerie, applications clonées ou encore application jumelle (chaque Smartphone lui donne un nom propre à sa marque).

Dès que vous appuyez sur cette icône, un nouvel écran s’affiche avec une liste d’applis pouvant être dupliquées parmi lesquelles, figure WhatsApp. Validez à l’écran suivant en appuyant sur Installer. Un message d’alerte peut apparaître sur le fait d’avoir un doublon. Rien d’inquiétant. Appuyez sur Confirmer pour le faire disparaître.

Sur certains modèles de téléphone, un nouvel écran apparaît concernant vos contacts. Faites glisser l’interrupteur à droite pour utiliser une liste de contacts distinctes de celle de votre premier compte.

Appuyez sur ‘’Sélectionnez des contacts’’ pour créer votre première liste. La liste complète de vos contacts apparaît. Sélectionnez ceux de votre choix. Validez votre choix par OK… La duplication de WhatsApp est terminée !