Algérie Poste lance une plateforme intelligente pour le traitement des réclamations

Algérie Poste a lancé une nouvelle plateforme numérique de réclamations dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et d’amélioration du service client.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche axée sur la transparence, la simplification des démarches administratives et le renforcement de la gouvernance numérique, tout en respectant rigoureusement la législation en matière de protection des données personnelles.

Accessible via un formulaire électronique sécurisé, la plateforme permet aux citoyens et clients d’Algérie Poste de soumettre facilement leurs réclamations, de joindre les pièces justificatives nécessaires et de suivre l’évolution de leur traitement à chaque étape. L’objectif est d’assurer une prise en charge rapide, claire et personnalisée, tout en instaurant une relation de confiance basée sur l’écoute active.

S’appuyant sur les technologies les plus récentes, notamment l’intelligence artificielle, « Espace Client » facilite l’analyse des demandes fréquentes et des dysfonctionnements récurrents. Elle contribue à la création d’un « Répertoire des préoccupations » alimenté en continu, qui servira de socle à un « Répertoire des solutions », véritable levier pour l’amélioration continue des services et la mise en place de réponses adaptées et durables.

Ce dispositif innovant reflète la volonté d’Algérie Poste d’offrir un service public moderne, interactif et centré sur l’expérience utilisateur. Il s’inscrit dans une dynamique d’engagement citoyen, d’optimisation des performances et de renforcement de la culture du service.

La plateforme est accessible à l’adresse suivante :

👉 https://reclamation-s19406r7.poste.dz

À travers ce projet, Algérie Poste confirme son ambition d’élever ses standards de qualité, de diversifier ses canaux de communication et d’accompagner efficacement les usagers, tout en consolidant son rôle d’acteur public engagé au service du développement national.