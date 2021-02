Algérie Télécom double le débit de la connexion Internet pour près de 2 millions d’abonnés

Algérie Télécom a entamé une opération de tests techniques préalablement au basculement, qui permettra à près de 2 millions de ses clients dotés d’une connexion de 2 Mbps de monter à 4 Mbps. Les tests effectués les derniers jours, sur le territoire national, ont permis à Algérie Télécom de constater une nette amélioration chez la plupart des abonnés concernés.

Cette amélioration est le résultat des projets qui ont été entrepris en matière de modernisation des couches du réseau national de télécommunications (de la source à l’abonné), notamment à travers le développement de nouveaux accès à base de fibre optique, en parallèle à la mise à niveau et la modernisation du réseau cuivre existant afin d’assurer des débits plus élevés. Ces opérations se poursuivent et s’ajoutent aux capacités permises par le système de liaison par câble sous-marin ORVAL / ALVAL, qui a également, pour rappel, assuré la stabilité du service Internet lors de la maintenance du câble sous-marin SeaMeWe4, durant janvier dernier.

Algérie Télécom indique vouloir poursuivre ses efforts et ses investissements pour la réhabilitation, la modernisation, et le développement du réseau, afin de garantir une continuité et une qualité de service satisfaisante à tous ses clients.