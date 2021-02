Dual Cool de LG : Un climatiseur moderne et économique !

A la veille de la saison estivale, LG Electronics lance un nouveau climatiseur économique : le climatiseur résidentiel Dual Cool qui comble tous vos besoins de fraîcheur pour la maison.

Dotée d’une technologie de ventilation innovante diffusant une qualité d’air exceptionnelle, le climatiseur résidentiel ‘’Dual Cool’’ de LG assure jusqu’à 70% d’économie d’énergie et 40% de refroidissement plus rapide. « Sa technologie Dual InverterCompressor™ de LG, garantie 10 ans, résout les problèmes de performances inadéquates, d’inefficacité et de bruit. Elle permet, également, un refroidissement plus rapide et un fonctionnement plus silencieux », indique un communiqué de la marque sud-coréenne.

En effet, même durant les grandes chaleur, le climatiseur LG Dual Cool refroidit l’air rapidement grâce à sa plage de refroidissement haute vitesse Smart Inverter, qui permet d’envoyer l’air plus loin et de rafraîchir la pièce en un rien de temps.

Le nouveau climatiseur de LG se distingue aussi par son design élancé et moderne permettant une installation simple et un nettoyage en tout confort grâce au filtre ‘’coulissant EZ’’. L’écran invisible de grande taille s’avère, quant à lui, parfait pour vérifier la consommation d’énergie de façon pratique.

L’autre particularité de ce produit est sa consommation d’énergie, sa technologie ‘’LG active Energy’’ permet le contrôle de la consommation d’énergie de manière ajustable sur trois paliers (80%, 60%, 40%). En appuyant simplement sur un bouton, l’on pourrait contrôler la performance de refroidissement et réduire la consommation d’énergie.

Connecté, il est aussi facile à commander grâce à sa technologie Smart ThinQ qui permet d’accéder à l’appareil à distance via la wi-fi. La technologie SmartThinQ® de LG permet aux utilisateurs de contrôler facilement l’appareil à l’intérieur comme de l’extérieur de la maison.

Pour l’heure, LG n’a pas communiqué le prix du climatiseur Dual Cool, alors restez connecté pour en savoir davantage sur ce produit.