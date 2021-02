L’application Goubba vous facilite le shopping en Algérie !

Depuis quelques années, les applications mobiles locales sont en plein croissance. Parmi les applications les plus utilisées par les algériens ‘’Goubba’’. Une appli qui vous aide à trouver les dernières remises et promotions, codes-promos et bons plans dans un seul but vous faire économiser de l’argent.

L’application est une interface où vous trouverez des remises et promotions quotidiennement pendant votre shopping, avec des milliers de codes-promos de vos marques préférées, et bien sûr des produits et services divers et variés sur le territoire algérien. En téléchargeant l’application, vous trouverez non seulement des milliers d’offres, mais aussi une barre de recherches avec des comparatifs de prix pour les mêmes produits, de quoi payer toujours moins sur ce que vous voulez acheter.

Rapide et simple à utiliser, l’application vous propose un large choix avec le vrai prix des bonnes choses à toutes heures, où que vous soyez et avec efficacité. Goubba met à jour ses coupons et promos chaque jour, avec des offres qui vous conviennent, que ce soit des vêtements, make-up, Smartphones, appareils électroniques ou encore un transport VTC ou restauration… De quoi comparer les prix de vos boutiques et entreprises préférées. Goubba vous propose des coupons de réduction pour toutes vos marques préférées comme Jumia, Yassir, TemTem, Batolis, Coursa.

A noter enfin que l’appli Goubba est disponible dans toutes les wilayas du pays. A fin 2020, l’appli compte plus de 75 000 utilisateurs et de beaux jours restent à venir ! Téléchargez alors l’application maintenant et commencez à économiser !