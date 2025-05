Realme présente un smartphone révolutionnaire avec batterie 10 000 mAh et recharge ultra-rapide à 320 W

Realme a dévoilé un smartphone concept doté d’une batterie exceptionnelle de 10 000 mAh, tout en restant fin (8,5 mm) et léger (moins de 210 g).

Cette prouesse est rendue possible grâce à une batterie au silicium-carbone de nouvelle génération et une carte mère ultracompacte, offrant une densité énergétique record de 887 Wh/L.



Le smartphone intègre aussi une recharge ultra-rapide de 320 W, bien au-delà des standards actuels. Ce prototype, encore à l’état de concept, met en lumière les ambitions de Realme en matière d’innovation, bien que des questions subsistent quant à la durabilité et la sécurité de telles performances.