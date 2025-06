Apple : Voici les annonces de la WWDC

La conférence annuelle Apple WWDC 2025, tenue le 9 juin à Cupertino, a dévoilé plusieurs nouveautés majeures.

Apple vient de dévoiler d’importante nouveauté lors de sa conférence annuelle WWDC 2025, avec une refonte importante de l’interface de tous les systèmes d’exploitation Apple, baptisée Liquid Glass. Ce nouveau design translucide et fluide marque la plus grande évolution visuelle depuis iOS 7 et vise à unifier l’écosystème Apple tout en améliorant l’expérience utilisateur.

Concernant iOS 26, les changements principaux incluent :



* Une interface appareil photo plus épurée et simplifiée.

* Une application Téléphone améliorée capable de filtrer les appels et gérer automatiquement les mises en attente.

* L’application Messages enrichie avec fonds d’écran personnalisés pour les groupes,création de sondages, et meilleurs filtres antispam.

* La traduction instantanée locale intégrée à Messages, Téléphone et FaceTime, pour plus de confidentialité et d’usage même hors ligne.

* Apple Plans propose désormais des trajets personnalisés et un widget pour suivre son itinéraire en temps réel.

* Apple Wallet et Pay s’élargissent avec plus de compatibilité pour cartes d’identité et cartes d’embarquement, incluant l’affichage des plans d’aéroport.

* Une nouvelle fonction d’Intelligence Visuelle permet à la caméra de détecter des éléments à l’écran pour lancer des actions automatiques, comme ajouter un événement au calendrier ou retrouver un article vu en ligne.

En somme, Apple mise sur une expérience plus immersive, intelligente et fluide pour ses utilisateurs, avec une interface modernisée et de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA.