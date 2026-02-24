Promotion Ramadhan 2026 : Algérie Télécom triple le volume Internet de ses offres Idoom 4G LTE

À l’occasion du mois béni de Ramadan, Algérie Télécom renforce son accompagnement envers ses abonnés Idoom 4G LTE en lançant des promotions exceptionnelles, permettant de bénéficier de volumes Internet nettement plus importants à des tarifs très avantageux.

Cette année, l’opérateur propose une offre promotionnelle inédite qui permet de tripler le volume Internet en ajoutant seulement 200 DA au montant habituel de la recharge. Ainsi, pour une recharge de 1 200 DA effectuée via les canaux de paiement électronique, le client profite de 120 Go d’Internet valables 30 jours, au lieu de 40 Go habituellement.

Dans la même dynamique, Algérie Télécom lance une seconde promotion tout aussi attractive. Pour tout rechargement de 1 500 DA, réalisé par carte de recharge, voucher ou e-paiement, l’abonné bénéficie de 450 Go d’Internet valables 40 jours, contre 150 Go en temps normal.

À travers ces offres spéciales Ramadhan, Algérie Télécom confirme son engagement à améliorer l’expérience de ses clients en leur offrant davantage de connectivité, afin de répondre aux besoins croissants de navigation, de communication et de divertissement durant ce mois de partage et de convivialité.