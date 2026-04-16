Ooredoo met l’IA et la 5G au cœur du journalisme lors de son Club de Presse

Ooredoo Algérie a organisé la 85ᵉ session de son Club de Presse, consacrée à l’impact de l’intelligence artificielle et de la 5G sur le métier journalistique. Cet événement, tenu au siège de l’opérateur, s’inscrit dans sa stratégie de promotion de l’innovation et de la transformation numérique.

En ouverture, Ramdane Djezairi a présenté les nouveautés de la 19ᵉ édition du concours Media Star, centrée cette année sur les enjeux liés à l’IA et à la 5G, ainsi que le concours estudiantin « Étoile Montante ».

La session a ensuite proposé un volet pédagogique animé par le Dr Hacène Derrar, qui a mis en lumière le rôle croissant de l’intelligence artificielle dans la production de contenus journalistiques. Il a souligné à la fois les opportunités offertes par ces technologies et les défis qu’elles posent, notamment en matière de fiabilité et d’éthique de l’information.

Un second volet, dédié à la 5G, a permis de présenter les avancées techniques de cette technologie et ses applications concrètes, allant du cloud gaming à la transformation de secteurs clés comme la santé, l’éducation, l’industrie ou encore l’agriculture.

À travers cette rencontre, Ooredoo a illustré la complémentarité entre IA et 5G dans l’évolution des médias et des usages numériques. L’opérateur réaffirme ainsi son ambition de jouer un rôle central dans la transformation digitale en Algérie, en proposant des solutions innovantes et en accompagnant les professionnels face aux mutations technologiques.