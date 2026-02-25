Le ministère de la Santé lance une plateforme numérique dédiée aux diplômés paramédicaux privés sans emploi

Le ministère de la Santé a annoncé l’ouverture d’une plateforme numérique destinée au recensement des diplômés issus des écoles paramédicales privées agréées, actuellement sans emploi.

Selon un communiqué publié mardi, cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’organisation et de la mise à jour des données statistiques relatives à la formation paramédicale privée. La Direction de la Formation précise que la plateforme vise à identifier les diplômés n’ayant pas encore intégré le marché du travail à la date de l’annonce.

Cette démarche a pour objectif principal d’établir des statistiques fiables sur le nombre de diplômés concernés, afin de permettre aux services compétents de concevoir des mécanismes d’accompagnement et d’insertion professionnelle adaptés aux besoins réels du secteur de la santé.

Les diplômés concernés sont invités à accéder à la plateforme via le site officiel du ministère de la Santé ou directement à l’adresse suivante : formation-prive.sante.gov.dz.