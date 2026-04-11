Internet en Algérie : lancement imminent d’un vaste projet de couverture 4G dans 3 500 zones

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé le lancement prochain d’un ambitieux programme visant à déployer des stations Internet 4G dans 3 500 zones à travers le territoire national. Ce projet, présenté à Sidi Bel-Abbès, ambitionne d’atteindre un taux de couverture de 99,99 %.

Cette opération, considérée comme l’une des plus importantes du secteur, sera engagée dans les prochains jours, le cahier des charges étant finalisé et l’appel d’offres imminent. Elle s’inscrit dans la continuité du programme du service universel des communications électroniques, qui a déjà permis de couvrir 1 400 zones grâce à la mise en place de 1 200 stations.

En parallèle, le ministre a annoncé la création d’un centre de compétences à Sidi Bel-Abbès, destiné à former les jeunes aux technologies d’avenir comme l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Ce dispositif vise à encourager l’innovation, soutenir la création de startups et renforcer les compétences locales.

Enfin, lors de sa visite d’une agence d’Algérie Télécom, le ministre a insisté sur la ضرورة d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, dans le cadre de la modernisation globale du secteur des télécommunications.