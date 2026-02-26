Global Africa Tech 2026 : ouverture des inscriptions pour l’événement continental des télécommunications

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, dimanche, l’ouverture officielle des inscriptions pour participer à Global Africa Tech 2026, l’un des rendez-vous continentaux majeurs dédiés aux télécommunications et aux technologies numériques.

Placée sous le slogan « Tous les réseaux, une seule convergence », cette manifestation se tiendra en Algérie du 28 au 30 mars 2026 au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal. Les personnes intéressées peuvent dès à présent s’inscrire via le site officiel de l’événement.

Global Africa Tech 2026 devrait rassembler des milliers de professionnels, d’experts, ainsi que des représentants d’institutions et d’entreprises technologiques, venus de différents pays africains et internationaux.

L’événement s’inscrit dans la vision d’une Afrique numériquement intégrée, fondée sur la convergence des réseaux terrestres, spatiaux et maritimes, et visant la mise en place d’un système de télécommunications moderne, sécurisé et durable, capable d’accompagner la transformation numérique du continent.