Le premier data center algérien certifié Tier III Design, une avancée majeure pour le numérique

Le Mohammadia Data Center à Alger devient le premier centre national de données en Algérie à obtenir la certification internationale Tier III Design délivrée par l’Uptime Institute. Cette reconnaissance atteste de sa conformité aux standards mondiaux les plus élevés en matière de fiabilité, de sécurité, de disponibilité et de continuité de service, avec une maintenabilité assurée sans interruption.

Cette certification s’inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transformation numérique et couronne un processus rigoureux de conception et d’ingénierie reposant sur des solutions technologiques avancées et une évaluation stricte des infrastructures. Le centre se positionne désormais comme un pilier stratégique pour le stockage et la gestion sécurisée des données des institutions publiques et privées.

Les autorités ambitionnent de poursuivre cette dynamique en visant la certification Tier III Facility Construction pour le site de Mohammadia, tout en préparant l’obtention du Tier III Design pour le futur data center de Blida, renforçant ainsi la souveraineté numérique et les capacités TIC du pays.