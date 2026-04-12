Algérie : Augmentation des débits Internet sans frais supplémentaires

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid-Ali Zerrouki, a annoncé, à Saïda, le lancement de l’augmentation des débits Internet à partir de demain (lundi) sur l’ensemble du territoire national, sans frais supplémentaires pour les abonnés.

Le ministre a précisé, dans une déclaration à la presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya de Saïda, que cette mesure concernera les clients d’Algérie Télécom. Ainsi, les débits de l’Internet haut débit (ADSL) passeront de 5 et 10 Mbps à 20 Mbps, tandis que ceux de la fibre optique (FTTH) seront augmentés de 60 Mbps à 100 Mbps.

Il a indiqué que cette mesure s’inscrit dans le cadre des démarches visant à améliorer le service public offert aux clients d’Algérie Télécom et à accompagner la transformation numérique que connaît le pays.