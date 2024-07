OnePlus dévoile sa nouvelle montre connectée Watch 2R

Le fabricant chinois lance sa nouvelle montre connectée la OnePlus Watch 2R. Une nouvelle génération disponible à un tarif plus abordable que la précédente, et permet de surveiller votre santé avec précision ou encore d’améliorer vos performances sportives.

OnePlus vient de lever le voile sur sa nouvelle montre connectée OnePlus Watch 2R, qui succède à la Watch 2 lancée en début d’année. Une version R plus abordable lancée quelques mois après, comme à l’accoutumée du constructeur avec les smartphones.

La OnePlus Watch 2R mise sur le sport et la santé, et tourne sous Wear OS, tout en prenant en charge les applications de Google comme Maps, Assistant, Calendrier et Wallet. OHeatlh pour sa part renforce la surveillance de la condition physique comme le niveau de stress et la qualité de sommeil.

OnePlus a également mis l’accent sur les entrainements sportifs, en dotant la montre de 100 modes de suivi selon le sport pratiqué. Par exemple, si vous pratiquez la course à pied, la montre se concentrera sur le contact au sol, la VO2 Max et l’équilibre GCT sont analysés, et si vous pratiquez du Tennis, la Watch 2R se concentre sur la force et la vitesse du mouvement.

Esthétiquement, la Watch 2R profite d’un boitier en aluminium 25 % plus léger que l’acier utilisé pour la OnePlus Watch 2. La montre connectée est disponible en coloris Vert Forêt et Gris Gunmetal. Elle est également certifiée 5 ATM et IP68, ce qui veut dire qu’elle résiste à l’eau et à la poussière.