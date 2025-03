Ooredoo propose à ses clients le service "Ramadhaniyate", un contenu varié et utile pour le mois sacré, accessible dès 1 DA par SMS.

Ce service inclut les horaires d’El Iftar, El Imsek et des prières, ainsi que des conseils santé, des astuces de cuisine et des proverbes.



Les abonnés peuvent personnaliser leur expérience en choisissant leur Wilaya et la langue des messages. Deux formules sont disponibles :



* Abonnement mensuel à 100 DA, offrant un contenu quotidien tout au long du mois.

* Formule à la demande, avec des SMS à 20 DA, sauf pour les horaires d’El Iftar et El Imsek à 1 DA.

Pour s’abonner, il suffit de composer *510#. Ooredoo accompagne ainsi ses clients en leur offrant un service adapté à leurs besoins durant le mois de Ramadhan.