Promo spéciale Ramadhan: Mobilis lance un grand concours pour remporter 12 voitures FIAT 500 !

À l’occasion du mois sacré de Ramadhan, ATM Mobilis lance un concours exceptionnel offrant la chance à ses clients de remporter 12 voitures FIAT 500. Pour participer, il suffit d’activer des plans exclusifs sur les offres SAMA et Twenty et d’accumuler des points.

Jusqu’à l’Aïd El Fitr, les clients prépayés de Mobilis peuvent souscrire aux formules promotionnelles « Plans Voitures », qui combinent les offres Sama Mix ou Twenty avec un abonnement aux services Naghmati et MobMic. Ces formules sont accessibles via :

* Le code *600#

* L’interface web MeetMob

* Les agences Mobilis et les points de vente agréés

Les formules disponibles

* Plan 1080 : Sama Mix 1000 + Naghmati & MobMic → 1080 DA

* Plan 1580 : Sama Mix 1500 + Naghmati & MobMic → 1580 D

* APlan 2080 : Sama Mix 2000 + Naghmati & MobMic → 2080 DA

* Plan Twenty 2080 : Twenty 2000 + Naghmati & MobMic → 2080 DA

Un tirage chaque semaine !

Chaque semaine, les trois clients les plus actifs remporteront une FIAT 500.

Maximisez vos chances de gagner !

Les participants peuvent accumuler des points de la manière suivante :

✅ Activation des plans :



* Plan 1080 → 5 points

* Plan 1580 → 10 points

* Plan 2080 (Sama Mix ou Twenty) → 40 points

✅ Bonus de points :

* Chaque téléchargement d’une tonalité Naghmati (Douaa,Anachid,Nassiha…) → +2 points

* Chaque envoi de message via MobMic → +2 points

Plus vous cumulez de points, plus vous avez de chances de gagner !

Ne manquez pas cette opportunité unique de célébrer le Ramadhan avec Mobilis et tentez de repartir au volant d’une FIAT 500 !