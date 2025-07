Condor exporte 110 000 appareils électroménagers vers l’Égypte, dont 60 000 téléviseurs Hisense « Made in Algeria »

Le groupe algérien Condor lance, à partir du 10 juillet, une importante opération d’exportation vers l’Égypte, comprenant 60 000 téléviseurs de la marque Hisense et 50 000 machines à laver. Ces produits sont fabriqués localement à Bordj Bou Arréridj, dans le cadre d’un partenariat signé avec un acteur égyptien.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie industrielle élargie visant à faire de l’Algérie une plateforme régionale de production et d’exportation, notamment vers la Jordanie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Vers cette dernière, Condor prévoit également d’exporter panneaux solaires et lampes LED fabriqués en Algérie.

Condor a élargi sa capacité de production locale pour plusieurs marques internationales comme Hisense, Whirlpool, Daikin, Nadri ou Cristor, avec une orientation claire vers l’export. Un nouveau complexe dédié aux climatiseurs Hisense, d’une capacité de 2 millions d’unités par an, sera bientôt inauguré. 80 % de cette production sera destinée à l’exportation, représentant un potentiel de 320 millions de dollars par an.

L’Algérie attire les partenaires internationaux grâce à des coûts de production compétitifs et son accès aux zones de libre-échange arabes et africaines, renforçant ainsi son rôle de hub industriel régional.