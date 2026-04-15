Start-up en Algérie : jusqu’à 6 ans d’exonérations fiscales sous conditions

La loi de finances 2026 en Algérie introduit des avantages fiscaux renforcés pour les start-up et incubateurs, pouvant aller jusqu’à 6 ans d’exonération. Toutefois, pour en bénéficier, l’obtention préalable du label officiel délivré par le comité national de labellisation est indispensable.

Une fois labellisées, les start-up peuvent être exonérées de plusieurs impôts (IRG, IBS ou IFU) pendant 4 ans, avec une prolongation de 2 ans en cas de renouvellement. Les incubateurs bénéficient quant à eux d’exonérations de 2 ans, renouvelables sans limite.

Pour activer ces avantages, les entreprises doivent effectuer une démarche auprès des services fiscaux afin d’obtenir une attestation d’exonération. Ce document est également nécessaire pour profiter d’avantages supplémentaires, comme des réductions sur les droits de douane.

Cette réforme vise à soutenir l’innovation, encourager la création d’entreprises et renforcer l’écosystème des start-up en facilitant leur développement et leur financement.